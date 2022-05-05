Маленькие дети устроили опасные игры на общем балконе высотки в Мурино — видео

Очевидец делится кадрами очередных шалостей совсем юных муринских детей. На этот раз ребятишки подвергли опасности свои собственные жизни.

Что только не прилетало на дороги, машины и случайных прохожих с высоток Мурино. Чаще всего, за свободным падением ведер с краской, камней и досок ламината стояли дети. Но то, что представлено на видео — заставляет вздрогнуть.

Совсем еще юные ребята решили провести свободное время после школы на общем балконе дома на улице Арсенальной. В какой-то момент один из детей начал демонстрировать друзьям свое умение лазать по карнизу и свесился с балкона, держась одними руками. Благо, почти сразу он подтянулся и взобрался обратно.

По словам автора видео, трюки своим сверстникам школьник показывал на четвертом этаже дома.