Следом после Пескова слухи о мобилизации в России опроверг Вячеслав Володин

Спикер Госдумы заявил, что мобилизации в стране не будет.

Об этом Вячеслав Володин рассказал в радиоэфире «Комсомольской правды» в четверг, 5 мая. Распространяющиеся слухи о мобилизационных мероприятиях в России политик назвал неправдой.

ТАСС на вопрос о мобилизации. Нет, нет, нет. Я вам и в эфире, и без эфира это скажу, — приводит слова Володинана вопрос о мобилизации.

Ранее подобную дезинформацию опроверг и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назвав ее «неправдой» и «чушью».