Следом после Пескова слухи о мобилизации в России опроверг Вячеслав Володин

Спикер Госдумы заявил, что мобилизации в стране не будет.
Об этом Вячеслав Володин рассказал в радиоэфире «Комсомольской правды» в четверг, 5 мая. Распространяющиеся слухи о мобилизационных мероприятиях в России политик назвал неправдой.
Нет, нет, нет. Я вам и в эфире, и без эфира это скажу, — приводит слова Володина ТАСС на вопрос о мобилизации.
Ранее подобную дезинформацию опроверг и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назвав ее «неправдой» и «чушью».
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05.05.2022 44