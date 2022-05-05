Следом после Пескова слухи о мобилизации в России опроверг Вячеслав Володин

Автор: Анастасия Щербакова
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Спикер Госдумы заявил, что мобилизации в стране не будет.

Об этом Вячеслав Володин рассказал в радиоэфире «Комсомольской правды» в четверг, 5 мая. Распространяющиеся слухи о мобилизационных мероприятиях в России политик назвал неправдой.

Нет, нет, нет. Я вам и в эфире, и без эфира это скажу, — приводит слова Володина ТАСС на вопрос о мобилизации.

Ранее подобную дезинформацию опроверг и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назвав ее «неправдой» и «чушью».

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