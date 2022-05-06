На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 4 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 25-26, 36, 41, 43,74,78,109 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций обочин;
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 7, 9, 13 г. Тосно ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия;
- км 635 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия;
- км 670км ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций обочин.
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17.04.2022 433
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- км 18-21 ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 14:00, очистка и мойка краевой от пыли и грязи;
- км 63-65 ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 15:00, очистка и мойка осевой от пыли и грязи.
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04.05.2022 138
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-20:00, уборка автобусных остановок и тротуаров, мойка СБО.
А-180 «Нарва»:
- км 48-53 ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 14:00, очистка и мойка СБО и ШЗЭ от пыли и грязи.
А-121 «Сортавала»:
- км 12-27 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи;
- км 0-37 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка полосы безопасности от пыли грязи механическим способом;
- км 0-10 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 20:00 до 08:00, мойка разделительной полосы;
- км 27-0 ограничение скорости движения в сторону СПб. С 08:00 до 20:00, очистка от пыли и грязи механическим способом;
- км 0+720-км 34+000 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 28-30 Керро ШНГО 3,4 скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена ламп ДНАТ и ЭПРА;
- км 31-32 Керро Васкелово ШНГО 1,2 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена ламп ДНАТ и ЭПРА.
Р-23 «Псков»:
- км 114-137 ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00, ямочный ремонт в а/б покрытии.
А-181 «Скандинавия»:
- ТрР км 152 ограничение скорости движения в сторону ЛО. с 08:00-20:00 замена дорожных знаков;
- подъезд к МАПП «Брусничное» км 0-5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- подъезд №2 к Выборгу км 2-7 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Торфяновка»:
- км 159-161 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов.