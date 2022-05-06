На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 4 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 25-26, 36, 41, 43,74,78,109 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций обочин;

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

  • км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 7, 9, 13 г. Тосно ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия;
  • км 635 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия;
  • км 670км ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций обочин.
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А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

  • км 18-21 ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 14:00, очистка и мойка краевой от пыли и грязи;
  • км 63-65 ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 15:00, очистка и мойка осевой от пыли и грязи.
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А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-20:00, уборка автобусных остановок и тротуаров, мойка СБО.

А-180 «Нарва»:

  • км 48-53 ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 14:00, очистка и мойка СБО и ШЗЭ от пыли и грязи.

А-121 «Сортавала»:

  • км 12-27 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка полосы безопасности от пыли грязи механическим способом;
  • км 0-10 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 20:00 до 08:00, мойка разделительной полосы;
  • км 27-0 ограничение скорости движения в сторону СПб. С 08:00 до 20:00, очистка от пыли и грязи механическим способом;
  • км 0+720-км 34+000 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
  • км 28-30 Керро ШНГО 3,4 скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена ламп ДНАТ и ЭПРА;
  • км 31-32 Керро Васкелово ШНГО 1,2 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена ламп ДНАТ и ЭПРА.

Р-23 «Псков»:

  • км 114-137 ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00, ямочный ремонт в а/б покрытии.

А-181 «Скандинавия»:

  • ТрР км 152 ограничение скорости движения в сторону ЛО. с 08:00-20:00 замена дорожных знаков;
  • подъезд к МАПП «Брусничное» км 0-5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • подъезд №2 к Выборгу км 2-7 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Торфяновка»:

  • км 159-161 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов.
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