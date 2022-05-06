В Петербурге праздничный салют 9 мая прогремит в 22.00

День Победы в Петербурге завершится праздничным салютом. Он прогремит с Петропавловской крепости в 22:00.

Дивизион Михайловской академии использует 2 салютные батареи в составе установок 2А85 и орудий Д-44. Годом ранее салют длился 10 минут, за это время было выпущено свыше 1,5 тысячи фейерверков.

В этом году шествие Бессмертного полка по главной улице города – Невскому проспекту — пройдет в традиционном формате. Начало сбора участников — в 13:00 на Площади Александра Невского. А само шествие Бессмертного полка начнется в 15:00.

Напомним, в центре города временно ввели ограничения движения транспорта для проведения репетиций и торжественного парада в честь Дня Победы. Также 9 мая изменится режим работы центральных станций метрополитена.