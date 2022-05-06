До Кикерино обновят асфальт и укрепят обочины в рамках нацпроекта

17 километров на региональной трассе Кемполово — Выра — Шапки отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Государственный контракт уже заключил «Ленавтодор», ремонт стартует сразу после майских праздников.

«В Волосовском районе третий год подряд поэтапно ремонтируем региональные дороги. Сначала сделали участок у Торосово, в прошлом году — большой отрезок на трассе Волосово — Гомонтово — Копорье, теперь делаем изношенный участок у Кикерино. Спасибо автомобилистам района за постоянную обратную связь», — отметил глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков: обновлены сразу шесть дорог в Тосненском районе, приведена в порядок трасса Анташи — Красное Село (от Ропши до деревни Сокули). В Тихвинском районе обновлен участок дороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».