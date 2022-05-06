Навигатор по всем мерам поддержки граждан и бизнеса запущен на сайте российского правительства

Навигатор расположен в разделе, посвященном помощи гражданам и бизнесу в условиях санкций.
По информации телеграм-канала Правительства России, на сайте ведомства запущен навигатор, который поможет предпринимателям и гражданам узнать о всех мерах поддержки предоставленным им в нашей стране.
Чтобы воспользоваться инструментом необходимо:
- Нажать на кнопку «Узнайте, какие меры подходят именно вам».
- Выбрать категорию – «Бизнес» или «Граждане».
- Ответить на несколько вопросов, которые помогут определить доступные меры.
Граждане могут получить информацию о:
- выплатах на детей от 8 до 17 лет;
- льготной ипотеке;
- социальных контрактах;
- оформлении кредитных каникул;
- переобучении;
- том, как вернуть деньги за авиабилеты на отмененные рейсы.
Для бизнеса доступны сведения о:
- моратории на проверки;
- отсрочке по уплате страховых взносов;
- льготных кредитах;
- грантах для различных отраслей;
- условиях нового этапа амнистии капитала.
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28.04.2022 203