Навигатор по всем мерам поддержки граждан и бизнеса запущен на сайте российского правительства

Навигатор расположен в разделе, посвященном помощи гражданам и бизнесу в условиях санкций.

По информации телеграм-канала Правительства России, на сайте ведомства запущен навигатор, который поможет предпринимателям и гражданам узнать о всех мерах поддержки предоставленным им в нашей стране.

Чтобы воспользоваться инструментом необходимо:

Нажать на кнопку «Узнайте, какие меры подходят именно вам». Выбрать категорию – «Бизнес» или «Граждане». Ответить на несколько вопросов, которые помогут определить доступные меры.

Граждане могут получить информацию о:

выплатах на детей от 8 до 17 лет;

льготной ипотеке;

социальных контрактах;

оформлении кредитных каникул;

переобучении;

том, как вернуть деньги за авиабилеты на отмененные рейсы.

Для бизнеса доступны сведения о:

моратории на проверки;

отсрочке по уплате страховых взносов;

льготных кредитах;

грантах для различных отраслей;

условиях нового этапа амнистии капитала.