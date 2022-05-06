Навигатор по всем мерам поддержки граждан и бизнеса запущен на сайте российского правительства

Автор: Александр Селиванов
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Навигатор расположен в разделе, посвященном помощи гражданам и бизнесу в условиях санкций.

По информации телеграм-канала Правительства России, на сайте ведомства запущен навигатор, который поможет предпринимателям и гражданам узнать о всех мерах поддержки предоставленным им в нашей стране.

Чтобы воспользоваться инструментом необходимо:

  1. Нажать на кнопку «Узнайте, какие меры подходят именно вам».
  2. Выбрать категорию – «Бизнес» или «Граждане».
  3. Ответить на несколько вопросов, которые помогут определить доступные меры.

Граждане могут получить информацию о:

  • выплатах на детей от 8 до 17 лет;
  • льготной ипотеке;
  • социальных контрактах;
  • оформлении кредитных каникул;
  • переобучении;
  • том, как вернуть деньги за авиабилеты на отмененные рейсы.

Для бизнеса доступны сведения о:

  • моратории на проверки;
  • отсрочке по уплате страховых взносов;
  • льготных кредитах;
  • грантах для различных отраслей;
  • условиях нового этапа амнистии капитала.
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28.04.2022 203
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