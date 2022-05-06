Коронавирус подтвердился еще у 61 жителя Ленобласти — данные на 6 мая

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 61 человека. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 186 204 человек, выздоровели — 181 235.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+2) .

Волосовский район: Кикерино (+2), Клопицы (+1) .

Всеволожский район: Мурино (+4), Кудрово (+3), Новое Девяткино (+1), Сертолово (+3), Бугры (+1), Белоостров (+1), Лемболово (+1) .

Выборгский район: Выборг (+5), Рощино (+3), Светогорск (+1), Лесогорский (+1), Возрождение (+1) .

Гатчинский район: Гатчина (+3), Войсковицы (+1), Пудомяги (+1), Коммунар (+1), Новый Свет (+1), Карстолово (+1), Лукаши (+1), Пудость (+1) .

Киришский район: Кириши (+2).

Ломоносовский район: Низино (+1), Новогорелово (+1), Горбунки (+1), Оржицы (+2).

Лужский район: Луга (+1), Мшинская (+1) .

Подпорожский район: Подпорожье (+1) .

Сланцевский район: Сланцы (+5).

Тосненский район: Тосно (+3), Тельмана (+2).

В Ленобласти сняты ковид-ограничения на проведение массовых мероприятий. Празднование грядущего Дня Победы пройдет без ограничений и в полную силу.