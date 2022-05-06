Видео: подростки устроили драку на станции метро «Черная речка»

В четверг вечером, 5 мая, подростки устроили драку прямо в метро «Черная речка» в Петербурге.
По предварительным данным, двое подростков 15-ти лет возвращались домой с прогулки. В вагоне поезда у них произошла словесная перепалка с незнакомцами-сверстниками. Уже на платформе конфликт перерос в драку. Группа подростков несколько раз ударила ногами и руками по голове школьника. После этого агрессоры умчались на выход.
Пострадавшего госпитализировали с ушибами мягких тканей лица и носа. Ему оказали медицинскую помощь и в удовлетворительном состоянии отпустили домой.
Вам будет интересно
Очевидец делится кадрами очередных шалостей совсем юных муринских детей. На этот раз ребятишки подвергли опасности свои собственные жизни. Что только не...
05.05.2022 136