Видео: подростки устроили драку на станции метро «Черная речка»

В четверг вечером, 5 мая, подростки устроили драку прямо в метро «Черная речка» в Петербурге.

По предварительным данным, двое подростков 15-ти лет возвращались домой с прогулки. В вагоне поезда у них произошла словесная перепалка с незнакомцами-сверстниками. Уже на платформе конфликт перерос в драку. Группа подростков несколько раз ударила ногами и руками по голове школьника. После этого агрессоры умчались на выход.

Пострадавшего госпитализировали с ушибами мягких тканей лица и носа. Ему оказали медицинскую помощь и в удовлетворительном состоянии отпустили домой.