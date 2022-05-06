Движение на 8 трассах Ленобласти 7 мая будет ограничено

В ближайшие сутки на участках 8 региональных трасс пройдет дорожный ремонт. Публикуем перечень дорог, где придется постоять в пробках.

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Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 25, 36, 49, 80, 108 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций обочин.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— подъезд к МАПП «Брусничное» км 0-7 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— ТрР км 135 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 40-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка СБО от пыли и грязи.

А-181 «Магистральная»:

— км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 26-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0-37 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ремонт и установка дорожных знаков;

— км 37-0 ограничение скорости движения в сторону СПБ 08:00 до 20:00, установка сигнальных столбиков;

— км 27-0 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;

— км 57-37 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, установка сигнальных столбиков;

— км 0+720–км 25+000 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, де-маркировка дорожной разметки;

— км 0+720-км 34+000 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

— км 90+000- км 146+000 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.