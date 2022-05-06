Житель Тосненского района утонул в канаве после алкогольного застолья

Тело 41-летнего мужчины в деревне Нурма было найдено накануне.
Об этом стало известно Невским Новостям в пятницу 6 мая.
По данным издания, погибшего обнаружила его 37-летняя сожительница, которая тут же вызвала наряд полиции.
Правоохранителям женщина рассказал, что накануне ее 41-летний возлюбленный выпивал алкоголь с друзьями. По словам женщины, после 01:00 ночи вся компания вместе с ее сожителем ушла в неизвестном направлении. Пройдя по участку утром, местная жительница обнаружила пропавшего в канаве глубиной около двух метров без признаков жизни.
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