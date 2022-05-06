Страсть к краже велосипедов привела жителя Кингисеппа к колонии строгого режима

Ранее судимый за сбыт наркотиков велосипедный вор из Кингисеппа проведет 3,5 года в колонии строгого режима.

Об этом рассказали в пресс-службе Кингисеппского районного суда 6 мая, в пятницу.

По материалам дела, ныне осужденный местный житель был изобличен в краже пяти велосипедов и одного телефона. Орудовал похититель в подъездах жилых домов, а кражу телефона совершил в одном из дворов города, когда его владелец задремал на скамейке.

Общая стоимость ущерба составила не менее 60 тысяч рублей. Реализовать награбленное кингисеппец не успел и оно было возвращено владельцам. Вину воришка признал полностью, в совершенных преступлениях он раскаялся и оказывал содействие расследованию.

При поимке обвиняемого выяснилось, что он имеет непогашенную судимость по делу о сбыте наркотических веществ. Суд при вынесении приговора учел данный факт.