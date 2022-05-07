Абоненты в ДНР и ЛНР получат российский префикс номера +7

Автор: Сергей Агутин
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Изменения вступят в силу с 7 мая 2022 года и будут актуальны при совершении звонков и отправки SMS-сообщений абонентам/ми Донецких и Луганских операторов связи.

У абонентов Донецких и Луганских операторов связи с кодами нумерации +3 8071 и +3 8072 номер телефона будет отображаться в формате +7 (949) и +7 (959) соответственно.

Замена SIM-карты не потребуется.

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07.05.2022 114
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