Военные саперы обследуют Петербург

Саперы армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, проведут инженерную разведку Дворцовой площади и маршрутов движения Парада Победы.
Разведка проводится на предмет наличия взрывоопасных предметов. Будут обследоваться также места построения личного состава парадных расчетов и механизированной колонны военной техники, а также подъездные пути к площади.
К проведению разведки привлекут минно-розыскных собак и мобильные комплексы разминирования МИКР.
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17.04.2018 59847