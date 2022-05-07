Военные саперы обследуют Петербург

Саперы армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, проведут инженерную разведку Дворцовой площади и маршрутов движения Парада Победы.

Разведка проводится на предмет наличия взрывоопасных предметов. Будут обследоваться также места построения личного состава парадных расчетов и механизированной колонны военной техники, а также подъездные пути к площади.

К проведению разведки привлекут минно-розыскных собак и мобильные комплексы разминирования МИКР.