В Ленобласти 8 мая ожидаются и дожди, и 3 класс пожароопасности

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 8 мая в Ленинградской области в ночное время температура воздуха ночью составит +2… +7 °C. Днем +8… +13 °C, местами дождь.

Ветер северо-западный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы 15 м/с. В Выборгском, Приозерском, Кингисеппском, Киришском, Лужском, Тосненском, Волховском и Подпорожском районах ожидается 3 (средний) класс пожароопасности.