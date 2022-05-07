В Ленобласти 8 мая ожидаются и дожди, и 3 класс пожароопасности

Автор: Сергей Агутин
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По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 8 мая в Ленинградской области в ночное время температура воздуха ночью составит +2… +7 °C. Днем +8… +13 °C, местами дождь.

8 мая

Ветер северо-западный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы 15 м/с. В Выборгском, Приозерском, Кингисеппском, Киришском, Лужском, Тосненском, Волховском и Подпорожском районах ожидается 3 (средний) класс пожароопасности.

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