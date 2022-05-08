В Ленобласти выявили 53 новых зараженных COVID-19 на 8 мая

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 53 человек.
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30.11.2021 4086
Новые случаи заболевания за сутки не зафиксированы в Бокситогорском, Лодейнопольском, Тихвинском и Приозерском районах. Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию новой коронавирусной инфекции.
- Волосовский район: Волосово (+1), Кикерино (+1), Рабитицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+1), Новая Ладога (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+3), Всеволожск (+6), Кудрово (+1), Кудрово (+1), Сертолово (+3), Мяглово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+5), Глебычево (+1), Каменногорск (+1).
- Гатчинский район: Войсковицы (+1), Коммунар (+1), Лампово (+1), Шаглино (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+2).
- Киришский район: Кириши (+2).
- Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+1), Синявино (+1).
- Ломоносовский район: Новогорелово (+1), Большая Ижора (+1), Горбунки (+1).
- Лужский район: Луга (+1), Мшинская (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+1), Винницы (+1), Подпорожье (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+3).
- Тосненский район: Тосно (+1), Никольское (+2), Любань (+1).