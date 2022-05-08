В Ленобласти выявили 53 новых зараженных COVID-19 на 8 мая

Автор: Сергей Агутин
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По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 53 человек.

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Новые случаи заболевания за сутки не зафиксированы в Бокситогорском, Лодейнопольском, Тихвинском и Приозерском районах. Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию новой коронавирусной инфекции.

  • Волосовский район: Волосово (+1), Кикерино (+1), Рабитицы (+1).
  • Волховский район: Волхов (+1), Новая Ладога (+1).
  • Всеволожский район: Мурино (+3), Всеволожск (+6), Кудрово (+1), Кудрово (+1), Сертолово (+3), Мяглово (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+5), Глебычево (+1), Каменногорск (+1).
  • Гатчинский район: Войсковицы (+1), Коммунар (+1), Лампово (+1), Шаглино (+1).
  • Кингисеппский район: Кингисепп (+2).
  • Киришский район: Кириши (+2).
  • Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+1), Синявино (+1).
  • Ломоносовский район: Новогорелово (+1), Большая Ижора (+1), Горбунки (+1).
  • Лужский район: Луга (+1), Мшинская (+1).
  • Подпорожский район: Винницы (+1), Винницы (+1), Подпорожье (+1).
  • Сланцевский район: Сланцы (+3).
  • Тосненский район: Тосно (+1), Никольское (+2), Любань (+1).
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