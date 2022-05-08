Двухлетний ребенок выпал из окна на четвертом этаже в Вознесенье

По информации ivbg.ru, 7 мая около 15:00 из поселка Вознесенье в больницу Подпорожья госпитализировали двухлетнего мальчика в тяжелом состоянии.
Вачи диагностировали травмы головы, переломы и ушибы. Полиция полагает, что ребенок выпал из открытого окна на четвертом этаже.
По предварительным данным, падение произошло из-за недосмотра матери. Медосвидетельствование показало, что женщина была нетрезва. Семья стоит на учете.
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07.05.2022 162