Двухлетний ребенок выпал из окна на четвертом этаже в Вознесенье

По информации ivbg.ru, 7 мая около 15:00 из поселка Вознесенье в больницу Подпорожья госпитализировали двухлетнего мальчика в тяжелом состоянии.

Вачи диагностировали травмы головы, переломы и ушибы. Полиция полагает, что ребенок выпал из открытого окна на четвертом этаже.

По предварительным данным, падение произошло из-за недосмотра матери. Медосвидетельствование показало, что женщина была нетрезва. Семья стоит на учете.