В Петербурге будет прохладно и дождливо в День Победы

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

В Петербурге будет прохладно и дождливо в День Победы.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, местами в Петербурге ожидаются дожди.

Воздух прогреется до 9-11 градусов, что на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

Порывы западного ветра будут достигать 4-9 метров в секунду.

Вам будет интересно
Видео: трассу в Лодейнопольском районе замело снегом
Дороги в восточном районе Ленобласти замело толстым слоем снега. Видео заснеженной сегодня, 29 апреля, трассы в Лодейнопольском районе опубликовал региональный дорожный...
29.04.2022 380
Автор