В Петербурге будет прохладно и дождливо в День Победы.
По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, местами в Петербурге ожидаются дожди.
Воздух прогреется до 9-11 градусов, что на 3-4 градуса ниже климатической нормы.
Порывы западного ветра будут достигать 4-9 метров в секунду.
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