В Петербурге будет прохладно и дождливо в День Победы.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, местами в Петербурге ожидаются дожди.

Воздух прогреется до 9-11 градусов, что на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

Порывы западного ветра будут достигать 4-9 метров в секунду.