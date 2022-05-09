На мероприятии присутствовало 150 человек.
Так в разных районах города Енакиево, расположенного в ДНР, прозвучали всем известные песни, в ходе проведения акции «Поем двором».
На мероприятии присутствовали Вице-губернатор по внутренней политике Ленинградской области Российской Федерации Данилюк Анна Александровна и заместитель главы администрации города Енакиево Витрук Елена Сергеевна и жители города Енакиево.
Стоит отметить, что люди пели дороги сердцу песни, когда над городом работало ПВО.
Источник: Открытые источники
Источник: Открытые источники
Источник: Открытые источники
Источник: Открытые источники
Источник: Открытые источники
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