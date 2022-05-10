Перминов обсудил с юным активистом проект создания цифрового архива подвигов героев

Во вторник, 10 мая, сенатор от Ленобласти Сергей Перминов встретился в Киришах с юным земляком Сергеем Боженовым, который вместе с дедушкой исследует историю подвигов бойцов Великой Отечественной войны.

На встрече шла речь об увековечении памяти воина – советского летчика Александра Борисовича Мочалова, погибшего и захороненного в Молдавии. Сергею Перминову передали пакет документов и рассказали о новых планах.

Сергей предложил сенатору создать на базе школы №5 в Киришах структуру для поиска по цифровым архивам подвигов, совершенных на территории Ленобласти. Идею поддержал секретарь местного отделения партии Единая Россия Константин Тимофеев.