Психолог рассказала, сколько нужно дней для полноценного отдыха

Человеку нужно от трех дней до недели, чтобы просто отвлечься от работы, а для полноценного отдыха может понадобиться до трех недель. Об этом заявила кандидат психологических наук Светлана Колосова.

В беседе с радио Sputnik она объяснила, что основная причина желания отдохнуть кроется в психологических нагрузках. Они, по мнению психолога, возникают из-за того, что человек во время работы обрабатывает большой объем информации.

«Чаще всего мы устаем от психологического давления. Важно отдыхать не только физически, но и психологически», — говорит Светлана Колосова.

Колосова также отметила, что очень важно то, чем человек занимается в свободное время. Во время отдыха нужно менять вид деятельности, чтобы переключать активные полушария мозга, а не просто лежать.