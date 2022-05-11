Молодые наркодиллерши варили запрещенку во Всеволожском районе

Прибыльное дело накрылось, когда об этом узнала владелица дома, который они арендовали.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ленобласти и Петербургу, во Всеволожском районе были задержаны две девушки, которые организовали нарколабораторию в частном доме.

Гражданинки Казахстана одной из которых 20 лет, а другой 21 год варили синтетический наркотик в СНТ «Василёк», когда к ним пришли полисмены.

По итогу девушек задержали. Возбуждено уголовное дело.