Пятилетняя девочка выпала из окна многоэтажки в Выборгском районе

Девочка была под присмотром бабушки.

По информации правоохранительных органов, пятилетнюю девочку нашли под окнами многоэтажки в Выборгском районе Петербурга.

По предварительной информации, бабушка малышки отвлеклась и ребенок выпал из окна шестого этажа.

В настоящее время девочка находится в Детской городской больнице №19 в тяжелом состоянии.

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Семья у девочки полная, благополучная. По факту случившегося проводится проверка.