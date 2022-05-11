Пятилетняя девочка выпала из окна многоэтажки в Выборгском районе

Девочка была под присмотром бабушки.
По информации правоохранительных органов, пятилетнюю девочку нашли под окнами многоэтажки в Выборгском районе Петербурга.
По предварительной информации, бабушка малышки отвлеклась и ребенок выпал из окна шестого этажа.
В настоящее время девочка находится в Детской городской больнице №19 в тяжелом состоянии.
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08.05.2022 234
Семья у девочки полная, благополучная. По факту случившегося проводится проверка.