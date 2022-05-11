Из-за разводки Ладожского моста ограничат движение по трассе «Кола»

Движение по трассе «Кола» будет полностью перекрыто на 45 минут 12 мая.

Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 12 мая с 15:00 до 15:45 будет разведен Ладожский мост на трассе Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Это связано с проходом вверх по реке яхты «Пётр-1».

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.