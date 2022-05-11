Видео: Анна Данилюк поздравила жителей Енакиево с Днем ДНР от имени Ленобласти

Как сообщает lentv24.ru, вице-губернатор Ленинградской области Анна Данилюк передала поздравление от региона с Днем Донецкой Народной Республики жителям города Енакиево.

«Мы готовы отдать вам частичку нашего Ленинградского сердца, тепла, заботы. И, конечно, оказать помощь в восстановлении разрушенных территорий. В восстановлении домов, жилых кварталов, школ, детских садов, инфраструктуры, дорог и, конечно же, промышленности. Мы будем делать это вместе. Ленинградская область – регион 47 по номеру. Поэтому команда 47 теперь всегда с вами. Это наше общее дело. Мы вместе. Мы едины духом, мы едины мыслями, и мы едины делами. И мы победим», – сказала в своем обращении Анна Данилюк