Комитет по природным ресурсам Ленобласти возглавит Денис Беляев

Новым главой комитета по природным ресурсам Ленинградской области станет Денис Беляев, который ранее руководил аналогичным ведомством в Петербурге.

Денис Беляев займет пост главы ведомства в ближайшее время, сейчас он проходит процедуру оформления в аппарате.

Напомним, бывший глава комитета по природным ресурсам Павел Немчинов ушел с должности в январе 2022 года. Он стал председателем Леноблкомимущества. Исполняющим обязанности председателя комитета сначала назначили Андрея Савченко, а затем — Николая Волчугу.