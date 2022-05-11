Комитет по природным ресурсам Ленобласти возглавит Денис Беляев

Новым главой комитета по природным ресурсам Ленинградской области станет Денис Беляев, который ранее руководил аналогичным ведомством в Петербурге.
Денис Беляев займет пост главы ведомства в ближайшее время, сейчас он проходит процедуру оформления в аппарате.
Напомним, бывший глава комитета по природным ресурсам Павел Немчинов ушел с должности в январе 2022 года. Он стал председателем Леноблкомимущества. Исполняющим обязанности председателя комитета сначала назначили Андрея Савченко, а затем — Николая Волчугу.
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