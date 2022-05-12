Забивших 80-летнюю пенсионерку в Ульяновке черенком от швабры мужчин подозревают в разбое

По информации ivbg.ru, 11 мая СК Тосно возбудил новое уголовное дело в отношении двоих ныне задержанных жителей Никольского в возрасте 37 и 38 лет.

Еще 4 сентября 2019 года в полицию Тосненского района сообщили о том, что в частном доме на улице Карла Либкнехта в Ульяновке найдено тело 80-летней женщины. Ее забили насмерть черенком от швабры, которая лежала рядом в луже крови.

Тогда было возбуждено уголовное дело об убийстве. Теперь мужчинам вменяют и разбой – из дома убитой пенсионерки пропали 30 тысяч рублей.