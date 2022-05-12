Успеть за 24 часа: мошенница за день обокрала двух пенсионерок в Петербурге

По информации ivbg.ru, задержана мошенница, которая под предлогом попавших в беду родственников вымогала деньги у пенсионерок в Санкт-Петербурге.
Женщина работала в Пушкине вместе с подельником, который по телефону представлялся пожилым людям «внуком, попавшим в ДТП».
За 10 мая двое пенсионерок в возрасте 85 и 69 лет поверили мошенникам и отдали им в сумме 300 тысяч рублей. Затем обманутые обратились в полицию. И 11 мая злоумышленницу задержали – ей оказалась 48-летняя уроженка Кисловодска.
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07.05.2022 837