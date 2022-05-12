Петербуржец случайно убил коллегу во время танца

Как стало известно 12 мая, Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Михаила Л. который обвинялся в причинении смерти по неосторожности.

На корпоративе в кафе «Ели пили» в поселке Металлострой 24 декабря 2021 года во время танца столкнулись двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Один из них потерял равновесие, упал на пол и ударился затылком, получив тупую травму головы.

Пострадавший скончался в больнице 7 января 2022 года. Суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон. Михаил Л. извинился и загладил причиненный вред.