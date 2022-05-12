Партию корюшки с живыми личинками нашли в Петербурге

Сотрудники управления ветеринарии Ленинградской области сообщают, что такое заболевание, как и живые личинки в этой рыбе регистрируются впервые. Зараженную корюшку изъяли.

«Не можем сказать, была ли причиной выбросы реагентов зимой в реки Петербурга», — сообщил главный специалист Виталий Ждамиров

Как сообщал ivbg.ru, традиционный гастрономический фестиваль «Корюшка идет!» состоится 14 мая в Новой Ладоге Волховского района Ленинградской области.