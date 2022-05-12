Литва отзывает посла из России и закрывает консульство в Петербурге

Литва официально отзывает Эйтвидаса Баярунаса с должности посла в России.

Посол покинет страну 1 июня, передает «Интерфакс».

Помимо этого, с 7 июня будет ликвидировано генеральное консульство в Петербурге. Москва закрыла его после решения Вильнюса выслать посла РФ Алексея Исакова и сотрудников генконсульства РФ в Клайпеде.

В конце апреля в Петербурге официально прекратило работу Генеральное консульство Эстонии.