Литва отзывает посла из России и закрывает консульство в Петербурге

Автор: Гузель Галимова
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Литва официально отзывает Эйтвидаса Баярунаса с должности посла в России.

Посол покинет страну 1 июня, передает «Интерфакс».

Помимо этого, с 7 июня будет ликвидировано генеральное консульство в Петербурге. Москва закрыла его после решения Вильнюса выслать посла РФ Алексея Исакова и сотрудников генконсульства РФ в Клайпеде.

В конце апреля в Петербурге официально прекратило работу Генеральное консульство Эстонии.

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12.05.2022 107
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