Литва отзывает посла из России и закрывает консульство в Петербурге

Литва официально отзывает Эйтвидаса Баярунаса с должности посла в России.
Посол покинет страну 1 июня, передает «Интерфакс».
Помимо этого, с 7 июня будет ликвидировано генеральное консульство в Петербурге. Москва закрыла его после решения Вильнюса выслать посла РФ Алексея Исакова и сотрудников генконсульства РФ в Клайпеде.
В конце апреля в Петербурге официально прекратило работу Генеральное консульство Эстонии.
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