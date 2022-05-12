В Тихвине пламя с заброшенного дома перекинулось на жилой

Автор: Гузель Галимова
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В четверг днем, 12 мая, в Тихвине на Московской улице загорелся заброшенное двухэтажное здание. Огонь распространился на соседний жилой дом.

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Фото: паблик «Тихвинская сорока», vk.com

Загорелась кровля на площади 10 квадратных метров. По информации правоохранительных органов, Из попавшего под огонь дом был эвакуирован один мужчина. Помощь медиков пострадавшему не понадобилась.

На месте работали восемь пожарных, задействовав две единицы спецтехники.

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11.05.2022 154
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