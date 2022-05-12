В Тихвине пламя с заброшенного дома перекинулось на жилой

В четверг днем, 12 мая, в Тихвине на Московской улице загорелся заброшенное двухэтажное здание. Огонь распространился на соседний жилой дом.

Загорелась кровля на площади 10 квадратных метров. По информации правоохранительных органов, Из попавшего под огонь дом был эвакуирован один мужчина. Помощь медиков пострадавшему не понадобилась.

На месте работали восемь пожарных, задействовав две единицы спецтехники.