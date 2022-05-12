Волонтеры собрали около полтонны мусора в заказнике «Лебяжий»

В субботу, 7 мая, представители Всероссийского общества охраны природы в Ленобласти очистили от мусора заказник «Лебяжий» в Ломоносовском районе.

Более 50 волонтеров собрали и вывезли около 500 кг всевозможных отходов. В субботнике принимали участие Дети Войны и «Волонтеры Победы».

Фото: Всероссийское Общество Охраны Природы

«Спасибо большое волонтерам, которые приняли участие в экологической акции 7 мая. Радостно, что с новым экосезоном мы увидели в наших рядах новых активистов. Вместе мы делаем большое дело – приводим в порядок особо охраняемые природные территории Ленинградской области», — поблагодарила волонтеров председатель Всероссийского общества охраны природы Наталья Калягина.