Волонтеры собрали около полтонны мусора в заказнике «Лебяжий»

В субботу, 7 мая, представители Всероссийского общества охраны природы в Ленобласти очистили от мусора заказник «Лебяжий» в Ломоносовском районе.
Более 50 волонтеров собрали и вывезли около 500 кг всевозможных отходов. В субботнике принимали участие Дети Войны и «Волонтеры Победы».
Фото: Всероссийское Общество Охраны Природы
«Спасибо большое волонтерам, которые приняли участие в экологической акции 7 мая. Радостно, что с новым экосезоном мы увидели в наших рядах новых активистов. Вместе мы делаем большое дело – приводим в порядок особо охраняемые природные территории Ленинградской области», — поблагодарила волонтеров председатель Всероссийского общества охраны природы Наталья Калягина.
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