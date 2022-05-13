В деревне Велигонты угнали 8-тонный трактор за 5 миллионов

Автор: Гузель Галимова
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Ночью 12 мая неизвестный угнал трактор за пять миллионов рублей в Ломоносовском районе Ленобласти.

С 3:00 до 5:00 в деревне Велигонты похитили экскаватор-погрузчик Terex 2013 года выпуска, который принадлежал компании «Балтийский лизинг». В бардачке спецтехники находились все документы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Работу угонщика зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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11.05.2022 117
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