Прокуратура через суд добилась закрытия похоронного бюро в жилом доме

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В Гатчине жители дома на Рощинской улице смогли добиться закрытия похоронного бюро в своем доме.

Они пожаловались в прокуратуру на то, что на первом этаже жилого дома открыла офис компания, оказывающая ритуальные услуги. Ведомство провело проверку, сообщили в пресс-службе Гатчинской прокуратуры.

Выяснилось, что согласно действующему санитарному законодательству, похоронные бюро не могут располагаться в подвальном, цокольном, на первом и втором этажах жилого здания. Суд удовлетворил требования надзорного органа и офис закрыли.

Вам будет интересно
Генпрокуратура проверит отказывающихся снижать цены поставщиков
Подлинность письма Генпрокуратуры Forbes подтвердила пресс-служба АКОРТ. Журнал Forbes сообщил об обращении Генеральной прокуратуры к председателю президиума Ассоциации компаний розничной торговли...
05.05.2022 186
Автор