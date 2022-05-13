Прокуратура через суд добилась закрытия похоронного бюро в жилом доме

В Гатчине жители дома на Рощинской улице смогли добиться закрытия похоронного бюро в своем доме.
Они пожаловались в прокуратуру на то, что на первом этаже жилого дома открыла офис компания, оказывающая ритуальные услуги. Ведомство провело проверку, сообщили в пресс-службе Гатчинской прокуратуры.
Выяснилось, что согласно действующему санитарному законодательству, похоронные бюро не могут располагаться в подвальном, цокольном, на первом и втором этажах жилого здания. Суд удовлетворил требования надзорного органа и офис закрыли.
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05.05.2022 186