В Ленобласти и Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра

В пятницу, 13 мая, в Ленобласти и Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности.

По данным Росгидрометцентра России, примерно до 21:00 на территориях двух регионов ожидается шквалистый ветер с порывами до 15 м/с.

Жителей просят быть осторожными. При возникновении чрезвычайной ситуации следует обращаться в службу спасения по телефону 01 (112 или 101 на смартфоне).

Сегодня, 13 мая, местами по Ленобласти пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха +11…+16°C, на востоке местами до +8°C.