Сергей Перминов откликнулся на просьбу ветерана Великой Отечественной войны из Гатчины

Автор: Сергей Агутин
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Заместитель секретаря Генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов 13 мая оказал содействие в организации медицинского обследования и курортного лечения для участника Великой Отечественной войны из Гатчины.

«Попросил наших коллег поддержать эту просьбу, чтобы помочь доблестному ветерану — жителю Гатчины. Считаю, мы обязаны изучить все возможности и предложить социальное содействие земляку. Уверен, нашей областной «Команде 47» это по силам», – прокомментировал Сергей Перминов

Соответствующее обращение Сергей Перминов получил во время организованной фракцией недели приемов старшего поколения. Сенатор направил письма в ответственные ведомства Ленинградской области для обеспечения пожилого жителя Гатчины услугами социального такси и обследования.

Учитывая, что ветеран в последнее время не покидает квартиру, будет рассмотрена организация лечения в санатории, чтобы помочь ему больше находиться на свежем воздухе.

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13.05.2022 47
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