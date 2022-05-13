Производитель офисной бумаги SvetoCopy уходит из России

Американская компания Sylvamo, которая производит офисную бумагу под брендом SvetoCopy, приняла решение уйти из России.

«Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса. Мы работаем над достижением соглашения и планируем завершить этот процесс в кратчайшие сроки», – говорится в материалах финансовой отчетности компании за первый квартал 2022 года.

В России компания управляет Светогорским целлюлозно-бумажным комбинатом, который расположен в Светогорске в Выборгском районе Ленобласти. Годовая мощность – 720 тысяч тонн целлюлозы, бумаги и картона.

Ранее стало известно, что компания Shell решила продать свою российскую сеть АЗС. Покупатель уже известен — это «Лукойл».