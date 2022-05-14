Голого хулигана под спайсами задержали после ДТП в Петербурге

Драчуну светит несколько статей уголовного кодекса.

Источник: vk.com/dorinspb Источник: vk.com/dorinspb Источник: vk.com/dorinspb Источник: vk.com/dorinspb Источник: vk.com/dorinspb

По информации сообщества «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», у дома № 13 по Серебрякову переулку в Приморском районе полисмены задержали водителя, который на своем автомобиле въехал в припаркованную машину.

Все бы ничего, но мужчина оказал сопротивление полицейским и заперся в Peugeot, при этом он был голый. Позднее хулигана удалось вытащить и авто и надеть на него наручники.

Отмечается, что мужчина был под действием спайсов. А когда ему освободили руку, для подписания документов, он умудрился напасть на полицейского.

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В итоге неадекватному драчуну грозят две уголовные статьи — об оскорблении представителя власти и применении силы по отношению к нему. Помимо этого, составлены протоколы об управлении автомобилем в состоянии опьянения, за вождение лицом, лишённым этого права, а также о неповиновении законному требованию полиции.