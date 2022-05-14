Населенные пункты Ленобласти, где на 14 мая выявлены 73 новых заражения COVID-19

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 73 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 14 мая.
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07.05.2022 884
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Волосовский район: Волосово (+1), Княжево (+1), Большая Вруда (+1).
- Волховский район: Иссад (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+2), Всеволожск (+13), Кудрово (+11), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+2), Разметелево (+1), Сертолово (+2), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+1), Вартемяги (+1), Мяглово (+1), Дунай (+1), Дунай СНТ (+1), СНТ Эскалатор (+1), Рахья (+1), Мистолово (+2), Порошкино (+2), Канисты (+1), Коккорево (+1), ДНП Аэродром (+1).
- Выборгский район: Приморск (+2), Черкасово (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+2), Елизаветино (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+1).
- Киришский район: Кириши (+1).
- Кировский район: Путилово (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1).
- Ломоносовский район: Горбунки (+1), Пески (+1).
- Лужский район: Луга (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+6).
- Тосненский район: Тосно (+1), Любань (+1), Поги (+1).