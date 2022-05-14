Населенные пункты Ленобласти, где на 14 мая выявлены 73 новых заражения COVID-19

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 73 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 14 мая.

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Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.