На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 14 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 14 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- подъезд к Выборгу № 2 км 0-7 ограничение скорости движения в оба направления с 20:00 до 06:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 47+571 — 80+000 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механическая очистка асфальтобетонного покрытия (осевой, обочин, ТрР);
- км 61+000 – 63+000 ограничение скорости движения в сторону СПб. С 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 19-10 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи;
- км 8-10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи;
- км 17+000 – 9+464 ограничение скорости движения в сторону СПб. с 08:00 до 20:00, механическая демаркировка дорожной разметки;
- км 76+000 – 146+400 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00 , нанесение дорожной разметки;
- км 34+000 – 25+000 ограничение скорости движения в сторону СПб. с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.