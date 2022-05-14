На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 14 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 14 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

подъезд к Выборгу № 2 км 0-7 ограничение скорости движения в оба направления с 20:00 до 06:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 47+571 — 80+000 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механическая очистка асфальтобетонного покрытия (осевой, обочин, ТрР);

км 61+000 – 63+000 ограничение скорости движения в сторону СПб. С 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):