Пьяного семикласника в розыске нашли петербургские полицейские

Подростка доставили в больницу в тяжёлом состоянии, опросу он не подлежит.
По информации правоохранительных органов, у дома № 4 по Большой Посадской полисмены задержали 15-летнего подростка в состоянии сильного опьянения.
Парня экстренно госпитализировали в больницу им. Филатова в тяжёлом состоянии.
При установлении личности школьника выяснилось, что он с 3 мая находился в федеральном розыске как ушедший из спецучреждения. Проводится проверка.
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06.05.2022 284