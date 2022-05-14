Пьяного семикласника в розыске нашли петербургские полицейские

Подростка доставили в больницу в тяжёлом состоянии, опросу он не подлежит.

По информации правоохранительных органов, у дома № 4 по Большой Посадской полисмены задержали 15-летнего подростка в состоянии сильного опьянения.

Парня экстренно госпитализировали в больницу им. Филатова в тяжёлом состоянии.

При установлении личности школьника выяснилось, что он с 3 мая находился в федеральном розыске как ушедший из спецучреждения. Проводится проверка.