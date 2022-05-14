В Петербурге легковушка влетела в тролейбус

Авария спровоцировала километровую пробку.
Источник: https://t.me/breaking_piter
Источник: https://t.me/breaking_piter
Источник: https://t.me/breaking_piter
Источник: https://t.me/breaking_piter
По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, столкновение легковушки с тролейбусом произошло днем 14 мая на Володарском мосту.
Отмечается, что авто влетело в бок общественного транспорта, чем спровоцировало километровую пробку.
Информация о пострадавших не поступала.
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04.05.2022 249