В Петербурге легковушка влетела в тролейбус

Автор: Александр Селиванов
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Авария спровоцировала километровую пробку.

В Петербурге легковушка влетела в тролейбус Петербург, ДТП в Санкт-Петербурге, ДТП в России, ДТП, аварияИсточник: https://t.me/breaking_piter
В Петербурге легковушка влетела в тролейбус Петербург, ДТП в Санкт-Петербурге, ДТП в России, ДТП, аварияИсточник: https://t.me/breaking_piter
В Петербурге легковушка влетела в тролейбус Петербург, ДТП в Санкт-Петербурге, ДТП в России, ДТП, аварияИсточник: https://t.me/breaking_piter
В Петербурге легковушка влетела в тролейбус Петербург, ДТП в Санкт-Петербурге, ДТП в России, ДТП, аварияИсточник: https://t.me/breaking_piter

По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, столкновение легковушки с тролейбусом произошло днем 14 мая на Володарском мосту.

Отмечается, что авто влетело в бок общественного транспорта, чем спровоцировало километровую пробку.

Информация о пострадавших не поступала.

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04.05.2022 249
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