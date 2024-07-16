Сегодня, 16 июля, в мире отмечается День змеи. В связи с этим редакция ivbg.ru пообщалась с биологом и создателем видеоблога «Каждой твари по паре» Павлом Глазковым, который рассказал, какие змеи обитают в Ленобласти, чем они примечательны и как действовать при укусе гадюки.

Какие змеи есть в Ленобласти?

На территории 47 региона обитают два вида змей: уж обыкновенный и гадюка обыкновенная. Первый внесён в Красную книгу Ленобласти, а последняя — в Красную книгу Петербурга. Иногда встречаются упоминания медянки — неядовитой змеи из семейства ужовых, но её самая северная граница ареала — Псковская область. В Ленобласти медянку не видели уже довольно давно. Учёные говорят о единичных случаях, но это случается крайне редко. Многие путают медянку с веретеницей или, в простонародье, медяницей, но это безногая ящерица со змеевидным телом.

Уж обыкновенный — в чем его особенности?

В Ленобласти ужи чаще всего встречаются вдоль реки Вуокса в Приозерском районе. Они не ядовиты. Характерные отличия вида: тёмная окраска — от тёмно-оливкового до чёрного, брюхо — светлое, а в области шеи два пятна — в градации цвета от светло жёлтого до оранжевого. У всех представителей ужовых круглый зрачок. Максимальная длина тела достигает — 1,2 метра. Обитают в основном в воде, где охотятся рыбу. Также в рацион ужей входят лягушки и ящерицы.

«Интересно размножение ужей. Самка откладывает яйца, как птицы, вне себя, в силосные ямы, где и происходит созревание будущих змеенышей. Сами яйца — продолговатой формы белого цвета. Ужи откладывают до 15 яиц раз в год в конце весны или в начале лета», — рассказал Павел Глазков.

Он пояснил, что ужи не агрессивны, на людей без причины не нападают. «Они очень пугливы. Я делал с ними съемку. Чтобы ужа поймать, нужно умудриться — он постоянно уползает».

Ужей в руки брать не следует, хоть они и не ядовиты. «Зубы они не чистят. Питаются животной пищей. И могут преподнести с укосом всякую заразу, вплоть до заражения крови».

Все о гадюках региона

Гадюка обыкновенная — ядовита. Представители вида имеют разные расцветки. Окрас варьируется от чисто чёрного до серо-голубого.

«При чем интересно, либо они чёрного цвета, либо, если у гадюки какой-то окрас есть, то по спине всегда проходит тёплый зигзагообразный рисунок. Основной цвет у неё от светло-коричневого, оливкового, серо-голубого, иногда бывает крайне редкий окрас — насыщенный оранжевый», — пояснил биолог.

Змеи с серо-голубым окрасом и зигзагообразным рисунком по спине — исключительно самцы. А оливковый цвет отличает самок. Чёрного цвета могут быть как самцы, так и самки. Максимальная длина змеи доходит до 70 сантиметров. При этом гадюка может быть толстая. Отличительная особенность — вертикальный зрачок.

Что касается размножения, то гадюки являются яйцеживородящими. Это значит, что у самки яйца созревают внутри тела. Период спаривания обычно происходит в мае. Одна самка спаривается сразу с несколькими самцами — от трёх до пяти партнеров. В августе происходит яйцеживорождение. Гадюка заползает, как правило, на ветку или деревце головой вверх, хвостом вниз. Во время родов внутри неё лопается яйцо, из самки вываливается уже гадюшонок. Потом наступает черёд следующего. За раз могут появиться от семи до 12 детенышей змеи.

«Гадюка может спариваться с несколькими самцами, а рожать несколько лет. То есть у неё семя остается в организме. Такая интересная особенность», — поделился кандидат биологических наук.

Представители вида обитают на краях верховых болот, берегах заболоченных территорий. «Любимые места, если есть заболоченная территория, а потом заболоченный берег идёт — песчаный, сухой, то как раз на этой границе — на сухом месте они живут». Питаются мышевидными грызунами и земноводными лягушками, поэтому гадюк интересуют влажные местности.

Змеи — не агрессивные. Первыми на человека не нападают. Все укусы спровоцированы человеком: либо он зачем-то берёт их в руки, либо наступает на них. Поэтому при походе за грибами и ягодами, следует надевать сапоги. У гадюки зубы небольшие, она не сможет прокусить резину или кожаную обувь. Люди змею не интересуют, поэтому она всегда пытается уползти при встрече.

«Я сам в лес всегда хожу с палочкой. Сейчас началась земляника. Вот подошли вы к земляничной поляне, а их очень любят гадюки, поводите палкой по траве, внимательно рассмотрите, нет ли там гадючки случайно. Бывает, змея разомлела. Лежит и спит. А человек подошёл к землянике, руку сунул и получил удар. Она в этом случае защищала себя», — посоветовал Павел Глазков.

Гадюка не делает резких прыжков: она бьет на высоту щиколотки, не выше.

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Как действовать при укусе гадюки?

Яд гадюки не смертелен. Он опасен только тем, что может вызвать у людей, предрасположенных к аллергическим реакциям, аллергию. От неё и можно сильно пострадать.

«Если вы или ваши дети — аллергики, вы обязаны постоянно носить с собой антигистаминные средства. При походе в лес тем более: можете и с гадюкой столкнуться, получить укус осы или пчелы», — заявил эксперт.

По средней советской статистике, которая сейчас, по мнению биолога, не сильно изменилась, на 10 тысяч укушенных гадюкой погибал один человек. Повторимся, что 99,9% случаев укус спровоцирован человеком: либо змею в руки брали, либо убить пытались.

После укуса нельзя пытаться отомстить змее, потому что хоть гадюка и впрыскивает маленькую дозу яда, он гораздо токсичнее яда кобры. От нападения последней человек погибает, а от гадюки нет, так как она при укусе выдает микрограммы ядовитых веществ. Но при множественных ранах могут начаться серьёзные неприятности. Отметим, что гадюшонок после рождения сразу же ядовит.

Половина укусов змея делает сухими зубами. Гадюке невыгодно использовать яд. Она тратит много энергии для его синтеза.

План действий при укусе гадюки:

Нельзя паниковать. Гадюка не является смертельно опасной для здорового человека. А вот при панике начинается быстрое всасывание яда в кровь. В течение 40 секунд необходимо максимально высосать яд. Он опасен только при попадании в кровеносное русло, поэтому те, кто говорит, что высасывать яд рискованно, не правы. Даже если во рту есть язвочка, это не страшно. При всасывании в ротовой полости образуется вакуум — яд в стенку не попадёт. Также во рту много слюны, которая является щелочью и начинает расщеплять токсины. Яд можно глотать, чтобы не терять время на сплевывание. Микроскопические дозы вещества распадутся в желудке, как любой белок, не причинив вреда. Своевременное высасывание помогает избавиться от 50% яда. Это особенно существенно для ребёнка. Укус гадюки представляет опасность для детей до пяти лет. За счёт небольшой массы тела вспрыснутые в организм микрограммы могут вызвать серьезные последствия, вплоть до летальных. При наличии с собой антигистаминного средства следует его принять даже здоровому человеку без признаков аллергии. Идеальный вариант — иметь при себе «Но-шпа». Взрослому необходимо принять две таблетки, ребёнку от шести до 12 лет — одну. В педиатрической практике допустим приём лекарства до шести лет, но только при предварительном одобрении педиатра. Лучше перестраховаться и заранее узнать допустимую дозу. Обильное питье: пить можно все, чтобы облегчить участь почек: воду, газировку, чай, кофе. Категорически запрещен только приём алкоголя. Обратиться к врачу.

Что нельзя делать после укуса гадюки:

Накладывать жгут нельзя, потому что можно потерять конечность. Гадюка использует яд для обездвиживания жертвы, а он, попадая в организм, начинает разрушать клетки, переваривая организм. Доза рассчитана на мелких грызунов и лягушек. Для человека микрограммы яда — не смертельны, но при перетягивании места укуса, например, наложении жгута на палец, дозы достаточно, чтобы его переварить. Подобное может произойти и с кистью руки. Не стоит резать или прижигать рану. Гадюка зубами яд закатывает на глубину, поэтому в конкретном случае такие действия бесполезны, а лечить последствия придётся.