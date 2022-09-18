Приложения для чтения книг: какие есть и в чем их плюсы и минусы?

18 сентября ежегодно отмечается Международный день электронной книги. Книги не только позволяют приятно провести время, но и помогают приобрести опыт героев, а также пережить трудные времена, избавив от стресса или переключив читателя. В честь праздника редакция ivbg.ru рассказывает, какие приложение для книг наиболее удобны и в чем их возможные минусы.

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«ЛитРес»

Российский сервис электронных и аудиокниг предлагает пользователям большой ассортимент литературы различных жанров как на сайте, так и в приложении. Среди представленных изданий есть электронные версии, с которому можно ознакомиться бесплатно. Но за новинки и бестселлеры точно придется заплатить. Купленные книги остаются в личной библиотеке пользователя, поэтому их всегда можно перечитать бесплатно. Сейчас сервис предлагает покупку абонемента из трех книг за 399 рублей: одно издание (аудио или электронное) до 700 рублей из общего каталога и две любые книги из персональной подборки. Также «Литрес» позволяет пользоваться «аудиокнигами, подкастами и текстами» за аналогичную сумму в месяц по одной подписке. Она имеет функцию автоматического продления. Отменить подписку можно в любое время.

Библиотека Алвара Аалто в Выборге около шести лет сотрудничает с «Литрес». Все читатели могут пользоваться им бесплатно. Для того, что получить доступ от библиотеки, необходимо подойти на стойку регистрации или оформить библиотечную подписку в онлайн-режиме. Книги выдаются на две недели. На руках можно иметь не более пяти. Но при использовании функции «убрать в архив» издание через какое-то время возвращается «на полку», а читатель может взять другую книгу. Подтверждение на выдачу выбранной читателем литературы происходит в рабочее время библиотеки — с 11 часов утра до семи часов вечера. Заявку на книгу могут отклонить в случае узкой направленности издания и его большой стоимости.

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Плюсы «Литрес»:

начисление бонусных рублей, которые позволяют

позволяет откладывать понравившиеся книги;

помечает прочитанные книги;

предлагает подборку по вкусам читателей;

есть возможность делать скриншот конкретной страницы;

имеется функция «поделиться» с выделением цитаты;

можно делать заметки для себя;

есть возможность писать отзывы и ставить свою оценку по пятибалльной шкале;

возможность читать без доступа к интернету ранее загруженных книг;

Минусы, согласно отзывам пользователей:

сложно найти, что отвязать банковские карты;

долгие ответы или полное их отсутствие от службы поддержки;

купленные книги иногда бывают недоступны для прочтения;

продажа книг за большую стоимость, чем указана на сайте;

списание абонентской плата даже при отмене подписки;

выдает подборку по вкусам пользователя с уже прочитанными книгами.

MyBook

Большая библиотека электронных и аудио книг, доступная на сайте или в приложении, которой в основном пользуются по подпискам. Премиум-подписка предполает безлимитный доступ ко всем предоставленным на платформе материалам с оплатой в 549 рублей за месяц и 5490 за годовое пользование. Стандарт за 229 рублей в месяц и 2 290 рублей в год дает возможность ознакомиться с электронными классическими произведениями и бестселлерами. Туда не входят аудиокниги, свежие поступления и литература про бизнес.

Плюсы:

удобное приложение без сбоев;

пользователь может отслеживать свою статистику чтения: сколько прочитано книг, страниц, какова скорость чтения и общее время за чтением в приложении;

разделение книг в личном кабинете на электронные и аудио для быстрого поиска;

отделение разделы «Хочу прочитать», «Читаю» и «Прочитал»;

составление своих книжных полок из прочитанных книг. Отмечать прочитанными можно и ту литературу, с которой ознакомились вне MyBook;

возможность писать отзывы и ставить свои оценку книгам;

список книг, похожих по сюжету на понравившиеся;

подборка книг по вкусам пользователя;

наличие бесплатных книг;

отвязка банковской карты в любой момент;

чтение ранее загруженных книг возможно без доступа к интернету;

скриншоты страницы;

возможность делать заметки для себя;

выделенный текст можно отправить в соцсетях;

постоянные акции на бесплатные периоды чтения;

возможность загрузить свой подкаст.

Минусы:

с окончанием подписки загруженные ранее платные книги больше не открываются до возобновления платежа.

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«Литнет»

Сайт и приложение «Литнет» предлагают большое количество литературы не только известных авторов, но и начинающих писателей, книги которых не найти в печатном издании в книжных магазинах или библиотеках. Многие из них бесплатны, но есть и те, за которые придется внести плату. Варианты такие: оформить подписку, получив доступ к книге, которая находится в процессе написания, или оплатить указанную сумма за готовое произведение.

Плюсы:

большой выбор бесплатных книг;

с помощью отзывов можно общаться с автором;

оценка книг по пятибалльной шкале;

возможность читать ранее открытые книги без доступа к интернету;

наличие разделов «Читаю», «Хочу прочесть», «Архив»;

можно выбрать книгу по тегам;

есть функция озвучки книг, но она безэмоциональна и тяжела для восприятия;

быстрый доступ к главам книг с возможностью ранжирования по дате написания;

наличие блогов;

акции и конкурсы;

система оповещений о скидках на книги и об окончании написания произведений из личной подборки.

Минусы:

вторые и последующие части книг чаще всего платные (от ста рублей);

некоторые тексты написаны любителями, поэтому в книгах встречаются ошибки, порой присутствует неправильная постановка слов в предложении и имеют место дикие сюжеты;

вместо скриншота страницы сохраняется черный фон;

все добавленные книги автоматически попадают в раздел «Читаю», поэтому их нужно самостоятельно переместить в раздел «Хочу прочесть»;

бесплатная незаконченная книга к финалу может стать платной;

были прецеденты со сбоями работы приложения в течение длительного периода. Служба поддержки просила читателей на время воспользоваться сайтом;

невозможность отсеять платные и незаконченные книги.

Лайфхак для заядлых книгоманов от редакции ivbg.ru

Я не могу спокойно жить без хорошей книги, поэтому, чтобы не тратить время в пустую, пользуюсь тремя вышеперечисленными приложениями. Имея подписку на «ЛитРес» от библиотеки Аалто, запрашиваю интересующую литературу. Ее одобряют не не сразу, поэтому, в приложении «Литнет» у меня всегда есть альтернатива из ранее отобранных книг. MyBook — это мой подарок себе за заслуги, а по необходимости — причина для радости. Сразу беру премиум-подписку на месяц, поэтому во время монотонной работы по дому или в бегах по делам могу переключить читаемую книгу на аудио-вариант, что очень удобно.