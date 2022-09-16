Стало известно, где на 16 сентября зафиксированы 1104 новых случая COVID-19 в Ленобласти

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 1104 человек.
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23.03.2022 1559
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+17), Пикалёво (+21), Ефимовский (+1), Бор (+1), Галично (+2), Большой Остров (+1), Подборовье (+2), Большой Двор (+2), Усадище (+1).
- Волосовский район: Волосово (+1), Бегуницы (+1), Сумино (+3), Торосово (+2), Курск (+6), Беседа (+2), Клопицы (+1), Калитино (+1).
- Волховский район: Волхов (+19), Потанино (+1), Паша (+2), Вындин Остров (+1), Новая Ладога (+21), Свирица (+1), Иссад (+1), Старая Силовая (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+21), Всеволожск (+130), Кудрово (+43), Янино-1 (+19), Проба (+2), Новая Проба (+1), Воейково (+1), Щеглово (+3), Сертолово (+21), Кузьмоловский (+2), Ваганово (+5), пгт. им. Морозова (+25), Старая (+17), Вартемяги (+1), Хязельки (+1), Бугры (+1), Бугровская волость (+3), Гарболово (+2), Агалатово (+3), пгт. им. Свердлова (+6), Ириновка (+1), Дубровка (+1), Дунай, СНТ Здоровье (+1), Дунай СНТ (+2), Северная Самарка, СНТ Эскалатор (+1), Павлово (+4), СНТ Бернгардовка (+1), Аро (+2), Рахья (+2), Куйвози (+3), Лупполово (+1), Ненимяки (+2), Колтуши (+1), Нижние Осельки (+1), Мистолово (+1), Грузино-Керро (+1), Кальтино (+3), Порошкино (+2), Кузьмолово (+1), Екатериновка (+1), Токкари (+1), Оранжерейка (+1), Касимово (+1), Орово (+1), Колбино (+3), Канисты (+2), Красная Горка (+2), Керро (+1), Заводской (+1), Варзолово (+1), СНТ Косой карьер (+1), Ладожский Трудопоселок (+1), Лесколово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+38), Первомайское (+1), Рощино (+14), Советский (+10), Ольшаники (+1), Светогорск (+15), Поляны (+2), Чулково (+1), Приморск (+2), Каменногорск (+2), Ильичёво (+3), Красносельское (+1), Ленинское (+2), Лесогорский (+4), Житково (+1), Большое поле (+1), Гвардейское (+1), Симагино (+1), Пушное (+2).
- Гатчинский район: Гатчина (+22), Кобралово (+1), Сиверский (+17), Малое Верево (+3), Дивенский (+2), Терволово (+1), Коммунар (+1), Дружная Горка (+2), Большое Верево (+1), Мыза-Ивановка (+2), Пудость (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+15), Котельский (+1), Большое Кузёмкино (+1), Вистино (+1), Ивангород (+2).
- Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+35), Пчевжа (+1), Яшкино (+1).
- Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+4), Приладожский (+2), Назия (+1), Молодцово (+1), Мга (+7).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+50), Мошкино (+1), Свирьстрой (+4), Рассвет (+2), Шамокша (+1), Мехбаза (+1), Инема (+3).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1), Низино (+6), Новогорелово (+2), Иннолово (+1), Горбунки (+5), Лаголово (+5), Лопухинка (+1), Лебяжье (+6), Форт Красная Горка (+1), ДНП Возрождение (+1), Ольгино (+1), Малое Карлино (+1).
- Лужский район: Луга (+2), Ям-Тесово (+1), Толмачёво (+1), Дзержинского (+1), Серебрянский (+1), Ретюнь (+2), Межозёрный (+1), Плоское (+1), Лопанец (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+2), Подпорожье (+35), Вознесенье (+4), Важины (+8), Купецкое (+1), Курпово (+2).
- Приозерский район: Приозерск (+23), Саперное (+1), Мельниково (+1), Кузнечное (+1), Моторное (+1), Починок (+1), Ларионово (+1), Лососёво (+1), Бойцово (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+34), Черновское (+1), Отрадное (+1), Выскатка (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+125), Бор (+3), Мелегежская Горка (+4), Шугозеро (+11), Березовик (+2), Цвылёво (+3), Цвылёво (+2), Ганьково (+1), Кайвакса (+1), Горка (+2), Мехбаза (+4), Усть-Капша (+1).
- Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+7), Никольское (+3), Ульяновка (+7), Новолисино (+1), Федоровское (+2), Форносово (+1), Аннолово (+1).