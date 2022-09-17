Александр Дрозденко 19 сентября проведет «прямую линию» с жителями Ленобласти

В понедельник, 19 сентября, Александр Дрозденко в течение часа, с 17.00 до 18.00, будет отвечать на вопросы жителей Ленобласти.
Для ответов также приглашены главы районных администраций. Звонки принимаются по телефонам: 006 (по стационарному телефону, бесплатно) либо 8 (813-61) 315-01 (платно, в зависимости от тарифа, установленного оператором связи).
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