Аренда или выкуп: Александр Дрозденко озвучил условия ухода IKEA из Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сформулировал ряд требований к шведской компании IKEA, которая ранее объявила о сворачивании своего бизнеса в России.

«Либо они продают свой бизнес, либо, если хотят уйти, мы будем требовать передачу компании в аренду, для того чтобы сохранить производство. Либо аренда, либо выкуп. Все в лицензионном русле», — сказал губернатор.

Напомним, в 1 сентября завод «ИКЕА Индастри Тихвин» возобновил работу после простоя. На фабрике остались примерно половина сотрудников – 500 человек.