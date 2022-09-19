Трассу «Скандинавия» заволокло густым туманом – фото

Утро понедельника, 19 сентября, выдалось сложным для водителей, которые выбрали для поездки трассу «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти.
Федеральную трассу накрыл густой туман, сообщили ivbg.ru очевидцы.
Фото: подписчики ivbg.ru
Фото: подписчики ivbg.ru
Фото: подписчики ivbg.ru
Автомобилистам следует быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию до впереди едущего транспорта.
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