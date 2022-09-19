Испанские соцслужбы забрали у россиянки детей, обвинив ее в похищении дочек у погибших украинцев

Россиянка Елена Ланг уже три месяца не видела своих шестилетнюю и девятилетнюю дочек.

По информации издания Lentv24, родители до сих пор не знают местонахождение своих детей, которых изъяли из семьи 17 июня 2022 года. Правоохранители забрали девочек из школы без ведома родителей.

Мать детей Елена Ланг утверждает, что директор школы написала ложный донос, после чего вместе с социальными службами организовала похищение.

Соцслужбы обвиняют родителей в то, что они не ухаживают за детьми, а также сексуально эксплуатируются через соцсеть Instagram (деятельность организации в России признана экстремистской и запрещена).

— Там было 11 страниц вранья. Основные пункты, что я не являюсь матерью своим детям, что дети были не ухожены, брошены. И это учитывая, что дети учились в частной школе, за которую мы платили 30 000 €. Затем был пункт о сексуальном насилии, даже сексуальной эксплуатации детей через Instagram. Это вообще без комментариев — у моей дочери около пяти фотографий в аккаунте и 10 подписчиков из нашей семьи, — рассказала изданию Елена Ланг.

После изъятия в документы внесли ужасающие правки. К примеру в них утверждается, что супруги на самом деле они не являются биологическими родителями. А настоящими матерью и отцом назвали неизвестных убитых украинцев.

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Супруги обращали за помощью к 20 испанским адвокатам, которые лишь затягивали процесс, чтобы заработать больше денег. Также родители обращались в консульство Российской Федерации, в испанскую прокуратуру, в суд и в полицию, однако вразумительных ответов до сих пор нет.

Кроме того, родители обращались в Министерство иностранных дел Швейцарии (супруг Елены Ланг — гражданин Швейцарии), а также местные социальные службы. Сейчас они занимаются вопросом передачи детей в Швейцарию.