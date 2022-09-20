Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ в Украине – данные на 20 сентября

Министерство обороны РФ опубликовало новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной и 66-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Червоный Оскол и Студенок Харьковской области, 93-й механизированной бригады в районе Богородичное ДНР уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка и 12 автомобилей.

Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ и 114-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Новогригоровка и Новая Одесса Николаевской области уничтожено более 70 националистов, свыше 15 единиц специальной военной техники и автомобилей.

Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 59-й мотопехотной бригады в районах населённых пунктов Терновка и Андреевка Херсонской области ликвидировано до 100 военнослужащих и семь боевых бронированных машин. Кроме того, в городе Николаев уничтожен цеха бронетанкового завода, в которых осуществлялся ремонт военной техники данного соединения.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Долина, Татьяновка, Артёмовск Донецкой Народной Республики, Лежино, Кирово Запорожской области, Березнеговатое Николаевской области, а также 49 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142 районах.

Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Северск, Катериновка, Доброволье ДНР, Брагиновка Днепропетровской области и Степное Запорожской области.

Киевский режим продолжает провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

В течение суток зафиксировано пять артиллерийских обстрелов тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от атомной станции.

Всего выпущено 24 артиллерийских снаряда из подконтрольного киевскому режиму населенного пункта Никополь Днепропетровской области. Одно из технических зданий получило повреждения. Артиллерийские подразделения ВСУ, обстреливавшие территорию атомной станции, ответным огнём подавлены.

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.